Sardegna | Solinas revoca tutte le deleghe assessoriali

Leggi su lopinionista

(Di domenica 27 novembre 2022) CAGLIARI – Il Presidente della RegioneChristianhatole, che restano momentaneamente in capo allo stesso Presidente.manterrà momentaneamente in capo tutti gli assessorati, ma l’annuncio della nuova Giunta è previsto per oggi. Si compie così dopo una lunga gestazione il rimpasto ai vertici della Regione dopo mesi di discussioni all’interno del centrodestra. La maggioranza ha infatti visto cambiare i propri equilibri interni, tra elezioni locali, nazionali e cambi di casacca dei consiglieri. Adesso l’ultimo anno e mezzo di legislatura con un nuovo assetto. L'articolo L'Opinionista.