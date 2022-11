Roma | minore ridotta in schiavitù | arrestati i genitori

(Di domenica 27 novembre 2022) (Adnkronos) –di unadi quattordici anni accusati di riduzione ine lesioni personali gravi. Dopo le indagini, coordinate dalla Procura di, gli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio ieri mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip, su richiesta della Dda nei confronti di una coppia, marito e moglie, di nazionalità bosniaca, rispettivamente di 41 e 36 anni, gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di riduzione o mantenimento ine di lesioni personali gravi. Accuse contestate con l’aggravante di aver commesso questi reati nei confronti della figlia. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l’uomo la custodia ...

... coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di, per aver costretto la figlia ... Addirittura lasarebbe stata promessa in matrimonio ad uno sconosciuto in cambio di denaro, nonostante ...Le indagini - coordinate dalla Procura di- sono partite dalle dichiarazioni della figlia, unadi 14 anni , che si era presentata nell'ottobre scorso negli uffici della polizia raccontando, tra le lacrime, quanto fosse costretta a ...Viale Manzoni, l’Odissea continua. Anno 2015 alberi pericolanti e marciapiedi dissestati, 2017 è tutto un immondezzaio, 2018 la spazzatura straripa dai cassonetti, 2019 ci risiamo ...Oltre a costringerla a chiedere l'elemosina, i genitori avevano promesso la ragazzina in sposa ad uno sconosciuto ...