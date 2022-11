Jimi Hendrix | la carriera del leggendario chitarrista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 novembre 2022) Il 27 novembre 1942, a Seattle nasce James Marshall. Considerato uno dei musicisti più creativi del secolo scorso, ha ideato una nuova forma di espressione musicale. Dal proprio strumento seppe trarre diversi effetti timbrici: riusciva a suonarlo col gomito, con i denti e con l’asta del microfono. Nonostante non sapesse né leggere né scrivere musica, la sua ascesa è avvenuta in quattro anni e la sua musica è, tutt’oggi, una grande fonte d’ispirazione per i musicisti.: gli anni giovanili– Photo Credits Guitarriego.comNasce da un incrocio tra sangue messicano, nero e indiamo Cherooke, il padre è Jamese sua madre Lucille Jeter. La situazione familiare non è, esattamente, florida: convive con sua nonna per anni, mentre la madre e il padre ...