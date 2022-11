Irama | ecco chi sono tutte le sue ex fidanzate

(Di domenica 27 novembre 2022): alcune delle ex dell’artista di Carraravolti noti del mondo dello showbiz, basti pensare a Giulia De Lellis, Nicole Vergani e la modella Victoria Stella Doritou con la quale ha chiuso la storia pochi mesi addietro dopo oltre due anni di relazione. Oggi Filippo Maria Fanti (vero nome di, ndr) sarà ospite dell’appuntamento domenicale di Amici in onda dalle 14:00 su Canale 5. Nel talent che l’ha lanciato al successo e dove ha conquistato la vittoria nel 2018,presenterà il nuovo singolo Ali, pubblicato lo scorso 25 novembre. I primi flirt sul 26enne arrivano proprio durante la partecipazione al talent show di Maria De Filippi, quando intraprende delle storie con Nicole Vergani e Sephora Ferrillo. Successivamente la relazione con Megghi Gaio (ex corteggiatrice di Uomini e Donne) e poi con ...

Radio Italia

pubblica la versione deluxe di 'Il giorno in cui ho smesso di pensare', con nuovi inediti. Fuori per Musa Factory/Believe Digital "Music For Change " Collective Album #22" , album collettivo ...secondo Rockol quali potrebbero essere i big in gara . Molto probabile la presenza, tra i nomi ... prima di lui, Alberto Urso, Gaia e Sangiovanni, tra gli altri). I debutti Si vocifera del ... Irama: ecco l'album “Il giorno in cui ho smesso di pensare Deluxe” Irama, tra le ex della voce di "Ovunque Sarai", colleghe del talent Amici, modelle, ballerine e Giulia De Lellis ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...