Frana a Ischia | trovato il corpo di una terza vittima

(Di domenica 27 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – I soccorritori hannoildi unadellache ieri ha colpito Casamicciola a. Dal fango sarebbe stata estratta la salma di una donna bulgara di 58 anni, sempre nell'area di via Celario, dove si trovano alcune abitazioni travolte dalla colata di fango e massi. Anche il terzo cadavere sarà trasferito nell'obitorio dell'ospedale per il successivo riconoscimento.(ITALPRESS).-foto Vigili del fuoco-

"Quella diè una tragedia in territorio molto complicato, molto violentato dal dissesto idrogeologico. Quando mi sono insediato nel 2018 - ricostruisce il leader 5 Stelle - mi sono trovato una ...Le previsioni al Nord approfondimento Clima,. Sima: "130 eventi estremi solo nel 2022" Temperature in diminuzione in tutte le regioni del Nord, con cielo molto nuvoloso e qualche ...«Non vogliamo che finisca come il terremoto: a cinque anni di distanza sono poche le case danneggiate che sono state ristrutturate». Sale la tensione tra gli sfollati di Casamicciola alta che da ieri ...Sale a tre il bilancio delle vittime della frana di Casamicciola, sull’isola d’Ischia. Nella zona di via Celario, nella parte alta del comune ischitano, oggi sono stati recuperati i corpi di una donna ...