Cina | la protesta contro le restrizioni anti-Covid arriva a Wuhan

La polizia locale ha represso le voci di, annunciando l'arresto di una giovane attivista ... un record, il terzo consecutivo, per la. Sabato anche Shanghai, il centro finanziario più ...Lacontro le restrizioni anti - Covid inarriva anche a Wuhan, la città cinese simbolo dell'epidemia, dove centinaia di manifestanti si sono riversati nelle strade. Secondo i video ...La Cina e la strategia di controllo Covid zero - Sono un caso inedito le proteste scoppiate in Cina contro le restrizioni per il Covid. Anche perché sono sempre più numerose.Proteste in Cina contro la politica comunista "Covid zero". Gli slogan diretti anche contro il leader comunista sono: "Xi Jinping, dimettiti" e "Partito ...