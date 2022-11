Case della comunità | a che cosa servono? Incontro per conoscere la riforma

Leggi su bergamonews

(Di domenica 27 novembre 2022) Bergamo. “Dai tempi del Governo Monti in poi abbiamo assistito e subito continue riduzioni di finanziamenti per la Sanità pubblica e riduzione di posti letto, nei reparti che accolgono i grandi anziani. Negli ultimi dieci anni sono stati tagliati 37 MLD e 100.000 posti letto, risultato di una gestione che più dissennata non si può. In una regione e una provincia dove spesso la medicina è all’avanguardia, specialmente quella ospedaliera, pare anacronistico che se non si hanno a disposizione adeguate risorse economiche, curarsi sia un impresa. Si va purtroppo sempre più affermando in Lombardia, il principio che senza la carta di credito curarsi adeguatamente e in tempi adeguati, con il servizio sanitario nazionale , sia pressoché impossibile. O meglio, può esserlo come scelta libera e consapevole, non come unica estrema necessità, per potersi curare”. Così, Giacomo Meloni, segretario ...