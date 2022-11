Belen Rodriguez | il video con la figlia Luna Marì | c' è un dettaglio che non passa inosservato

Stile e Trend Fanpage

, mamma innamorata. La showgirl argentina ha condiviso sui social un video in cui rende la figlia Luna Marì l'obiettivo principale della fotocamera del suo smartphone . La piccola di ...... ma per ora si vuole concentrare al meglio per Bar Stella pregustandosi, però, il momento in cui arriverà Natale e potrà festeggiarlo con la sua amatae il loro figlio Santiago, che ... È già Natale per Belén Rodriguez: brilla con la gonna di paillettes rossa Belen Rodriguez, mamma innamorata. La showgirl argentina ha condiviso sui social un video in cui rende la figlia Luna Marì ...Belen Rodriguez ha mostrato la figlia Luna Marì sul suo profilo Instagram, che si è riempito di commenti su Antonino Spinalbese.