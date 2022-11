Voucher? No | grazie | è solo un favore a chi sfrutta i lavoratori

(Di sabato 26 novembre 2022) Davvero c'era bisogno del ritorno dei, lo strumento più flessibile mai pensato per pagare un lavoratore (compensi in nero a parte)? Davvero i buoni servono a far emergere il sommerso? Dubitarne è doveroso, per più di...

In questo modo,ai contributi e alle maggiori garanzie sui finanziamenti, è forte la ... Nella manovra c'è il ritorno deiper permettere alle aziende di utilizzare il contratto di ...È per questa ragione che intendiamo darne la massima diffusione possibile" " dichiara l'Assessore al welfare del Comune di Forlì Barbara Rossi ( nella foto in alto ) " "a questigli ...Un grande applauso al Governo Meloni per avere ripristinato il voucher (buono rilasciato a titolo di prenotazione o di ricevuta di pagamento per determinati servizi; termine corrispondente al francese ...La legge di bilancio ne prevede la reintroduzione per il solo lavoro saltuario nell'agricoltura, nel comparto horeca (hotellerie-restaurant-café) e nel lavoro domestico: pro e contro ...