Traffico Roma del 26-11-2022 ore 07 | 30

(Di sabato 26 novembre 2022) Luceverdesabato Ben ritrovati all’ascoltoal momento scarso sulla rete viaria della capitale Piove su gran parte della città raccomandiamo di prestare la massima attenzione alla guida la polizia locale segnala diversi incidenti in via Boccea in prossimità di via Cardinal Sanfelice in centro in via del Teatro Marcello è ancora sul viale dello Stadio Olimpico in prossimità di piazza Maresciallo Giardino in programma a partire dalle 14:30 a una manifestazione nazionale con corteo in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne il corteo prenderà il via da Piazza della Repubblica per arrivare a Piazza di Porta San Giovanni deviazioni per molte linee bus di zona è possibile anche L’interruzione del servizio alla stazione metro San Giovanni per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...