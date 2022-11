Tenta di uccidere il figlio malato con un martello | poi si toglie la vita

il Resto del Carlino

Prima ha tentato diil figlio 38enne gravemente malato a colpi di martello, mentre dormiva, poi si è tolto la vita . É quanto avvenuto giovedì sera a Modena, come riferisce il Resto del Carlino. L'allarme è ...Figlicidi, numeri, casi: quando asono i padri violenti' - l'estratto dal libro 'Senza ... Spesso sidi metterla sotto accusa e in cattiva luce, per sollecitarne il giudizio morale , da ... Modena: tenta di uccidere a martellate il figlio disabile, anziano si toglie la vita Prima ha tentato di uccidere il figlio 38enne gravemente malato a colpi di martello, mentre dormiva, poi si è tolto la vita . É quanto avvenuto giovedì sera ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...