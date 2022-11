“Putin vuole attentato a Lukashenko per trascinare Minsk in guerra”

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – Il leader russo Vladimirintendela Bielorussia intramite unal presidente Alexsandr. Lo scrive il centro studi americano Robert Lansing Institute, citando fonti dei vertici militari russi. Al ritorno dal vertice dell’alleanza militare Csto a Erevan,avrebbe dato ordine alla sua intelligence militare di preparare uncontro. Due gli scenari allo studio del Gru. Un falso tentativo di uccidere, con l’obiettivo di intimidirlo e costringerlo a scendere incontro l’Ucraina a fianco di Mosca, oppure la sua uccisione. In quest’ultimo caso, alla guida del paese salirebbe il segretario generale del Csto, Stanislav Zas, ...

Putin vorrebbe uccidere Lukashenko, lo afferma il Robert Lansing Institute citando fonti nella leadership militare russa.