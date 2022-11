NETFLIX DICEMBRE 2022 | ODIO IL NATALE | THE WITCHER BLOOD ORIGIN | GLASS ONION | PINOCCHIO DI DEL TORO

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 26 novembre 2022) Torna l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte le novità diè ricco di proposte tra titoli inediti e nuove stagioni. Tutti i dettagli e i trailer. Eccoci di nuovo ail mese magico delle feste natalizie, e come sempre perla magia delporta in dote molte novità a tema. A cominciare dalle serie che vedrà protagoniste tra le altre di una novità made in Italy:ilcon protagonista Pilar Fogliati, e poi le novità The Recruit, Smiley, Treason e la nuova serie dispotica Hot Skull, e l’attesa miniserie dal mondo di The: The. Ma sarà anche un mese di graditi ritorni dalla 3° stagione ...