Musetti-Auger-Aliassime in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

(Di sabato 26 novembre 2022) Lorenzoe Felixsi affronteranno nel secondo singolare di Italia-Canada, seconda semifinale delledi. Il carrarino è reduce dalla sconfitta nei quarti di finale contro lo statunitense Taylor Fritz, fortunatamente ininfluente ai fini della qualificazione degli azzurri al penultimo atto. Il canadese, invece, ha rispettato il pronostico contro il tedesco Oscar Otte battendolo in due parziali. A partire leggermente favorito sarà il tennista nordamericano. Quest’ultimo si è reso protagonista di un immenso finale di stagione, condito da tre titoli consecutivi tra Firenze, Anversa e Basilea e dalla qualificazione alle ATPdi Torino. I precedenti sono in perfetta parità (2-2). L’unico andato in scena sul ...

L'Italia sfida il Canada nella semifinale di Coppa Davis. Si apre con Sonego - Shapovalov, poiAliassime e si chiude con il doppio Fognini/Bolelli. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Il tabellone di Coppa DavisA seguire toccherà ai n°1, con Lorenzoin cerca di rivincita su Félix- Aliassime dopo quella semifinale a Firenze non giocata al top della condizione. Se dovesse poi essere necessario ...Partiranno Lorenzo Sonego e Denis Shapovalov, poi toccherà a Lorenzo Musetti sfidare Felix Auger-Aliassime. Due sfide in cui i nostri partono con gli sfavori del pronostico. Poi, eventualmente, Simone ...Dopo la vittoria sugli Usa gli azzurri di capitan Volandri sognano il pass per la finale a Malaga: apre Sonego contro Shapovalov, poi toccherà a Musetti contro Auger-Aliassime e in caso di parità sarà ...