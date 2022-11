Mondiali Qatar 2022 | Tunisia-Australia 0-1

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – L’batte la1-0, nella seconda giornata del girone D deidi. Decide il gol di Mitchell Duke al 23?. La nazionale guidata da Arnold resiste per tutto il secondo tempo. I socceross riaprono i giochi per la qualificazione, dopo la sconfitta per 4-1 all’esordio con la Francia. La, reduce dal pareggio per zero a zero contro la Danimarca, aspetta il risultato di Francia-Danimarca e spera nell’ultima partita contro i transalpini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

DOHA () - Un'impresa è un'impresa e tanto più è inattesa, tanto più viene celebrata. E' il caso dei tifosi dell' Arabia Saudita che, dopo aver visto la propria nazionale battere in rimonta la ......giornata deitra Polonia e Arabia Saudita: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Education City Stadium va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in...Qatar aritmeticamente eliminato dal Mondiale dopo la sconfitta contro il Senegal Roma, 25 nov. – Argentina: Messi OK per il Messico Dopo la sconfitta inaspettata contro l’Arabia Saudita, l’Argentina è ...Il Tg1 all’attacco dei Mondiali in Qatar. Curioso lo scontro che vede contrapposti l’edizione serale del telegiornale di Rai 1 e le partite valide per la rassegna iridata. Nel mezzo, il comitato di re ...