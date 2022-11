Frana a Ischia | morta una donna | si contano 12 dispersi | De Luca chiede lo stato di emergenza

(Di sabato 26 novembre 2022) Dalla montagna sono caduti massi, la colata ha travolto alcune case e trascinato auto fino al mare. Crollati 10 edifici,una giovanedell'Est sposata con un isolano, 12 i. In arrivo soccorsi anche da fuori regione. "Situazione complicata, ci sono case sradicate dalla" spiega il comandante dei carabinieri Tiziano Laganà. Il ministro Musumeci è in contatto con la prefettura: "120 millimetri di pioggia, vastaha travolto le case". Mare forza 11.Come riportato da Repubblica.it, sul posto dalle prime ore del mattino, vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. Meloni: "Il governo pronto a fare quel che serve". Mattarella chiama Manfredi per esprimere vicinanza alla popolazione e complimentarsi per la gestione dell'. De ...

A dirlo e' il prefetto di Napoli Claudio Palomba durante la conferenza stampa al termine della riunione del Centro coordinamento soccorsi per fare il punto dopo lache ha colpito il comune di ...A parlare con la Dire è Vincenzo D'Ambrosio, pediatra di Casamicciola e già sindaco del comune dell'isola d'travolto da unache nella notte ha interessato la contrada Maio.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sorrento in lutto partecipa al dolore di Ischia. In segno di solidarietà sospesa la cerimonia di accensione dell'albero di Natale prevista per oggi pomeriggio, sabato, a piazza Tasso. Del resto anche ...