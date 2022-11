Esplode una fonderia casalinga a Bagnara Calabra | un morto e due feriti

Leggi su agi

(Di sabato 26 novembre 2022) AGI - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito a un'eplosione verificatasi in un fabbricato a, nel Reggino. A causare lo scoppio, avvenuto in una costruzione col tetto in lamiera nella frazione Favazzina, secondo le prime notizie, potrebbe essere stata una bombola. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco. Nel fabbricato si stava lavorando con una "" alimentata da una bombola a gas gpl. Secondo i vigili del fuoco a provocare lo scoppio sarebbe stata una sacca di gas esplosa che si sarebbe creata all'interno della struttura. Forse una scintilla ha innescato l'esplosione e le conseguenze sono state fatali per uno degli uomini presenti. Per uno deile lesioni sono state gravi. L'esplosione gli ha provocato l'amputazione di un braccio, mentre ...