Coppa Davis | Alex de Minaur | “Sapevo di dover essere solido contro Cilic Volevamo la finale”

(Di sabato 26 novembre 2022) A distanza di 19 anni dall’ultima volta, l’Australia ha conquistato un posto inin: decisiva la vittoria in semiai danni della Croazia, grazie alla vittoria nel doppio di Jordan Thompson e Max Purcell per il 2-1a favore degli Aussies. A contribuire (e non poco) alla conquista dellaci ha pensatode, chiamato obbligatoriamente alla vittoriaMarindopo la sconfitta di Thanasi Kokkinakis (rimediataBorna Coric): una prestazione dominante, un doppio 6-2 che ha rilanciato l’Australia verso la rimonta, concretizzata poi nel doppio. Di seguito, le dichiarazioni del tennista australiano dopo la vittoria con: ...