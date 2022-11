Concerto Rai | il 30 novembre appuntamento con la grande musica

Leggi su ildenaro

(Di sabato 26 novembre 2022)con lamercoledì 302022 alle ore 20.00, con ingresso gratuito senza prenotazione al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli, Viale Kennedy 54. Il “RAI” è un evento che si rifà alle stagioni concertistiche dell’Orchestra Scarlatti presso l’Auditorium della RAI di Napoli. Troveremo per l’occasione, accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti, uno dei massimi virtuosi del momento: il violinista lettone Ilya Grubert, concertista di fama mondiale. Dirigerà la Nuova Orchestra Scarlatti Stefano Pagliani, già primo violino solista della Scala di Milano e della Filarmonica della Scala, che dagli inizi degli anni ’90 ha intrapreso una prestigiosa attività come direttore d’orchestra in Italia e all’estero. In programma evergreen classici come il celebre e ...