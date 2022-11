Che rapporto hanno i vip con la tecnologia? Lo scopriamo in una serie di interviste Luca Barbarossa | “Ho ‘salvato’ mio figlio dalla Play Station ma l’ho fatto a ragion veduta…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Trovare un’opinione netta, quanto più radicata possibile. E alla svelta, anche. Non ha avuto tempo di formarsi? Meglio, così se ne può usare una che già esiste e tenersela stretta. È un gioco facile – pericoloso – che vale per tutto,compresa. Lei corre, e che corrano anche le opinioni, dunque. “Io con lanon ho unideologico, cerco di avere una posizione di equilibrio”: le prime parole didavanti a un caffè creano un sussulto. Non ci siamo mica più abituati, alle considerazioni ponderate. E invece questo può succedere quando cambiano gli strumenti, la velocità, le infrastrutture e tu, da essere umano, cerchi di capire cosa farci. Cosa tenere, cosa lasciare. Dove alzare le mani, eventualmente. “Ti faccio un esempio partendomusica. È ...