Alvino | “Napoli | voglio dire una cosa scherzando e sottovoce”

(Di sabato 26 novembre 2022) Carloha parlato dei calciatori delimpegnati in queste prime gare del mondiale in Qatar. I tifosi delhanno vissuto attimi di tensione per le condizioni di Kim: il difensore sudcoreano deldurante Sud Corea-Uruguay è rimasto a terra dopo una caduta, scivolando sul piede d’appoggio nel tentativo di recuperare su Nunez, l’attaccante uruguaiano che gioca nel Liverpool, suo avversario anche negli ultimi due match di Champions League contro gli azzurri. Dopo l’intervento da parte dello staff medico si è rialzato, si è toccato il polpaccio destro dolorante e ha ripreso il suo posto al centro della difesa riprendendo la sua partita perfetta e chiudendo tutti i varchi ai tentativi offensivi dell’Uruguay. Sull’argomento è intervenuto il giornalista Carlo: “Mi sono rasserenato ...

A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto Carlo, rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ...Carlo, giornalista di Radio Kiss Kiss, commenta così la sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita per 2 - 1 all'esordio al Mondiale: "Per chi paragonerà in futuro Messi a Maradona... ...Carlo Alvino, giornalista, ha commentato queste prime battute al Mondiale in relazione soprattutto ai calciatori del Napoli impegnati in Qatar.Tutti al Var, le dichiarazioni del giornalista Carlo Alvino sul Brasile, impegnato per il Mondiale di Qatar2022 ...