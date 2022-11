Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022)DEL 25 NOVEMBREORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCONE PERMANE CONGESTIONATA SULL’INTERO QUADRANTE. SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1; MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI SEMPRE TRA L’A91 E L’A24; SULL’AUTOSTRADA A24 TRAFFICATO BLOCCATO LUNGO L’INTERO TRATTO URBANO TRA LA TANGENZIALE EST E SETTECAMINI IN USCITA; SI STA IN CODA SULLA CASSIA IN PROSSIMITÀ DI CAMPAGNANO VERSO VITERBO; ANALOGA SITUAZIONE DI CONGESTIONE SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA VERSO; SI RALLENTA SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO ...