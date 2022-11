Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022)DEL 25 NOVEMBREORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCONE SI PRESENTA CONGESTIONATA SULL’INTERO QUADRANTE. CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1; MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA CASSIA E LA CASILINA; SULL’AUTOSTRADA A24 CODE PER INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E SETTECAMINI IN USCITA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI; SI RALLENTA SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEBAGNI NEI DUE SENSI DI MARCIA; RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; INFINE, ...