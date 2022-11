Ultime Notizie Roma del 25-11-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022)dailynews radiogiornale venerdì 25 novembre al microfono Giuliano Ferrigno spazio informazione mi chiamo con orgoglio siamo tutti femministi lo scrive in Un Tweet In occasione della giornata internazionale per porre fine alla violenza contro le donne il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio guterres prendiamo un posizione abbiamo la voce sostegno dei diritti delle donne guterres invita i nostri governi ed aumentare del 50% entro il 2026 il e finanziamenti alle organizzazioni e movimenti per i diritti delle donne in vista delle Celebrazioni di oggi in Senato ha approvato all’unanimità l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere sono 104 le donne uccise dall’inizio dell’anno in Italia fino al 20 novembrei loro non proiettati sulla facciata di Palazzo Chigi ...