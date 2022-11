Tre ucraini non sono stati arrestati in Qatar per aver diffuso simboli nazisti e Al Jazeera non l’ha mai dichiarato

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nelle ultime ore, mentre inè iniziato il Mondiale di Calcio che ha attirato tifosi da ogni angolo del Pianeta, sul web è stato denunciato un episodio che riguarda gli. Sostanzialmente, racconta il presunto arresto di alcuni di loro, che si sarebbero resi colpevoli di diffonderea Doha. Vediamo cosa (non) è successo in realtà. Per chi ha fretta: Su internet è circolata la notizia dell’arresto di tre tifosiin, fermati con l’accusa di diffondereLa fonte della clip virale sembra essere la nota testata Al, il cui logo compare nei frame e alla fine del video In realtà Alnon ha niente a che vedere con il contenuto La notizia è falsa per ...

La moglie del presidente ucraino cita un recente sondaggio in cui il 90% degli ucraini ha affermato di essere pronto a vivere con la carenza di elettricità per due o tre anni se vedesse la prospettiva ...(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il 50% delle abitazioni di Kiev è ancora senza luce, l'acqua è stata ripristinata dappertutto mentre un terzo delle case di Kiev è al momento stato raggiunto dal riscaldamento.