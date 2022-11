Totocalcio | la schedina del 26-28 novembre 2022

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ufficiale la nuovadel concorso numero 36 dell’anno del nuovoin riferimento alle partite di calcio del 26-28. Protagonisti ovviamente i Mondiali di Qatar, ma anche il calcio nostrano con la Serie B. Si può andare per il tre, cinque, sette, nove, undici e per il famigerato tredici. Ecco le partite da giocare. IL REGOLAMENTO IN CASO DI PARTITA RINVIATA IL REGOLAMENTO DEL NUOVO: ECCO COME FUNZIONA PANNELLO A (EVENTI OBBLIGATORI) 1 Spagna – Germania 2 Portogallo – Uruguay 3 Giappone – Costa Rica 4 Repubblica di Corea – Ghana 5 Sudtirol – Ascoli 6 Pisa – Ternana 7 Camerun – Serbia 8 Francia – Danimarca PANNELLO B (EVENTI OPZIONALI) 9 Brasile – Svizzera 10 Argentina – Messico 11 Belgio – Marocco 12 Croazia – Canada 13 Como – Bari 14 Perugia – Genoa 15 Frosinone ...

