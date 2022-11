Sparito nel nulla | giallo sull' ex capo delle Guardie svizzere L' ipotesi inquietante

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ha in contorni della sparizione, in Svizzera, di Daniel Anrig, 48enne exin Vaticano. Nel 2014 era stato rimosso da Papa Francesco: ai tempi si vociferò dei metodi considerati troppo autoritari nella gestione del corpo armato a protezione del Pontefice e del piccolo Stato. A dicembre avrebbe concluso il suo incarico di segretario comunale a Zermatt, versante svizzero del Monte Cervino, nel Canton Vallese. Ma da alcuni giorni nessuno ha più notizie di lui. La polizia l'ha cercato anche in casa, senza trovarlo. Secondo alcune testimonianze l'uomo stava cercando un nuovo lavoro vista la scadenza dell'incarico comunale. La stampa svizzera online parla di mistero. Il Corriere riporta l', senza conferme ufficiali, lanciata dal sito Nau.ch di ...

