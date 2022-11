Serbia | Stojkovic | «Speriamo di recuperare Kostic e Vlahovic»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 novembre 2022) Draganha parlato a TV Arena dopo Brasile-. Di seguito le sue parole. «La chiave è tutta nel secondo tempo, fisicamente non siamo riusciti ad imporci. Il Brasile è troppo bravo per non approfittarne. Nella prima parte siamo stati più solidi, più uniti. Bisogna anche considerare i tre giocatori convalescenti che non erano al top, ovvero, Mitrovic e. Comunque il Brasile ha vinto meritatamente, hanno dominato nel secondo tempo. Mi dispiace non aver avuto tutti al top, non è una questione tattica, abbiamo pochi giorni pere per preparare le partite decisive.di poter contare su». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.