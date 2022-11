Roma | violento schianto auto moto sull’Olimpica | centauro grave in Ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ancora gravi incidenti a. Un’e uno scooter si sono scontrate oggi venerdì 25 novembre 2022 intorno all’ora di pranzo. Ad avere la peggio è stato ilciclista che è stato trasportato in gravi condizioni in. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli Agenti della Polizia Locale diCapitale. Uomo in codice rosso La persona rimasta ferita nell’incidente a, trasportata all’Umberto I in codice rosso, è un uomo di 41 anni. Da stabilire la dinamica dell’incidente: ilstava viaggiando a bordo del suo Piaggio Beverly quando all’improvviso è avvenuto lo scontro con una Fiat Bravo. Il sinistro ad ogni modo è avvenuto intorno alle 12 lungo Via del Foro Italico. Via del Foro Italico, scontro tra ...