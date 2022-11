Recovery | l’Upb conferma il flop dei bandi per asili nido e scuole per l’infanzia | “Le debolezze strutturali potrebbero restare irrisolte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Il raggiungimento del milestone sembra subordinato a un’accelerazione dei tempi necessari a concludere la fase di affidamento rispetto a quanto rilevato sulla base dell’esperienza storica“. L’Ufficio parlamentare di bilancio in un Focus dedicato al Piano per lo sviluppo didel– del valore di 4,6 miliardi –che l’Italia si avvia a mancare l’obiettivo del Pnrr. Come del resto già ammesso dal ministro Giuseppe Valditara che ha annunciato ai sindaci la volontà di “valutare l’opportunità di una proroga della milestone europea del 30 giugno”. Non solo: secondo l’organismo indipendente con il compito di verificare le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del governo e il rispetto delle regole di bilancio, nonostante le ingenti risorse destinate dal Pnrr agli ...