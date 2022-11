Mattarella | educare i giovani all' eguaglianza

"Porre fine alla violenza contro le donne, riconoscerne la capacità di autodeterminazione sono questioni che interpellano la libertà di tutti". Così Sergioin occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Denunciare "è un atto che richiede coraggio. Un'azione efficace per sradicare la violenza ...ricorda che 'negli ultimi decenni sono stati compiuti sforzi significativi per riconoscerla, eliminarla e prevenirla in tutte le sue forme. Tuttavia, per troppe donne, il diritto ad una ...Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale dedicata, sprona a "porre fine alla violenza contro le donne, riconoscendone la capacità di autodeterminazione, ricordando che sono questi ...La violenza contro le donne è “una aperta violazione dei diritti umani, purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche, generazionali, sociali”. E una “azione efficace per sradicarla” passa per la fo ...