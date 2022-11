Mareggiate e tempeste in arrivo | allerta meteo arancione per tutto il weekend sul Lazio

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, venerdì 25 novembre 2022 e per le successive 24-36 ore si prevedono sul. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre dalle prime ore di domani, sabato 26 Novembre e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale od orientale.lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con validità dalla serata di oggi, venerdì 25 ...

Resta confermato fino alle 20 di stasera il codice giallo pere vento su costa centro - ...di vento, violenti temporali, grandinate e bombe d'acqua che hanno colpito la Penisola ...Le abbondantihanno rapidamente causato la caduta di 90 mm di pioggia a Laino Borgo, di 79 ... Tortora e San Nicola Arcella , si sono verificate preoccupantinella zona tra Paola e ... Meteo: Venti forti, tra poco sarà di nuovo Tempesta con raffiche fino a 90 km/h e mareggiate; aree a rischio Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con validità dalla serata di oggi, venerdì 25 novembre e per 24-36 ore c ...Coldiretti in 7 giorni altrettanti fenomeni a Surano, Castrignano del Capo, Copertino, Casarano, Tricase e Calimera ...