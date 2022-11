Mandy Rose | “Sogno un match con Nikki Bella”

Zona Wrestling

NXT Women's Championship:batte Alba Fyre La wrestler di origini scozzesi è arrivata vicinissima alla vittoria, ma l'astuzia e la scaltrezza dell'avversaria hanno avuto la meglio....WWE NXT Women's Championship:vs Alba Fyre L'inarrestabile regno disi troverà dinnanzi a un grande ostacolo, la determinazione e la tenacia guerriera di Alba Fyre (ex Kay Lee ... Mandy Rose: “Sarei felice se la WWE riassumesse il mio fidanzato Tino Sabbatelli” Mandy Rose intervistata da Insight ha svelato come abbia fatto tesoro delle parole di Chris Jericho e Lita nella costruzione del suo personaggio.Mandy Rose è sicuramente migliorata molto nei suoi anni in WWE, visto che i fan l'hanno vista coinvolta in diverse storyline, mettendo in mostra il suo talento. La sua partecipazione a NXT 2.0 è stata ...