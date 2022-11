LIVE Galles-Iran 0-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | due gol negli ultimi minuti regalano la vittoria ai persiani!

(Di venerdì 25 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:12 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 13:10 Con questo risultato l’balza in seconda posizione in classifica con 3 punti, in attesa del match di stasera tra Inghilterra e Stati Uniti e, a questo punto, diventa la principale indiziata per chiudere il girone al secondo posto. 13:08 Dopo un primo tempo equilibrato nel secondo tempo c’è stata di fatto una sola squadra in campo e quella squadra è stata l’. I persiani sono stati sfortunati con i due pali di Azmoun e Gholizadeh al 52?, ma alla fine, complice anche l’espulsione di Hennessey e la superiorità numerica sono riusciti a segnare due gol, dimostrando che la perseveranza paga. 13:05 Partita pazzesca, probabilmente una delle più ...

