La parità di fatto  

Leggi su agi

(Di venerdì 25 novembre 2022) AGI - Un anno fa, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mi chiesi che cosa sarebbe rimasto di questo giorno, se la marea montante dei femminicidi non avrebbe finito con il produrre assuefazione e perché con tanta insistenza mi si domandava se preferivo essere chiamata vice direttrice o vice direttore. E' passato un anno, in Europa è scoppiata una guerra e per la prima volta nella storia d'Italia a Palazzo Chigi c'è una donna, caparbia e intelligente (anche gli avversari politici lo riconoscono), giovane, bionda e mamma di una bimba di 6 anni (tanto per citare alcuni stereotipi e pregiudizi). La decisione di Giorgia Meloni di firmare gli atti ufficiali come "il presidente del Consiglio" ha sollevato un putiferio, scontri tra destra e sinistra. E' intervenuta pure l'Accademia della Crusca, precisando che “non c'è nulla di strano” e invitando "ad abituarsi a non ...