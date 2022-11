Il cambio di vita di Sangiovanni | addio alla musica

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 25 novembre 2022)è pronto a cambiaree dire così. Un talento destinato a grandi successi,, a seguito dell’edizione di Amici 20, non si è più fermato. Oltre ad aver trovato l’amore, proprio all’interno del talent show, la ballerina Giulia Stabile, ultimamente sta collezionando immense soddisfazioni. Ad esempio, mediante Instagram ha annunciato che il brano Scossa è disco di platino, ricevendo moltissimi complimenti nei commenti, tra cui anche il suo ex insegnante Rudy Zerbi.-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Inoltre, si ricordi che ha aperto il terzo Live Show di X Factor, circa due settimane fa, presentando il nuovo singolo Fluo. Una carriera che non accenna ad arrestarsi, anzi, scorre inesorabile, raccogliendo sempre più consensi ...