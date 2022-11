Ho 65 anni e voglio lasciare mio marito | ma non so come fare

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 novembre 2022) Sono sposata da quasi 50anche se ho 65(sposa bambina). Ho cresciuto i miei figli che sono tutti sistemati e fuori casa e sono anche nonna. Mioè stato sempre poco presente causa la sua dedizione al lavoro… abbiamo avuto alti e bassi e con il pensionamento credevo di avere un po’ di felicità, invece mi ritrovo unnevrotico sgarbato e indifferente a me (anche se lui nega tutto). Arrivo al punto, io vorrei separarmi e ricominciare a vivere anche se sono sola, non ho una mia disponibilità economica perché lui non mi ha mai permesso di lavorare e non si vuole assolutamente separare. Dice che è assurdo a questa età e purtroppo è anche quello che mi dicono in tanti compresi gli avvocati che ho consultato. Mi propongono dei compromessi tipo una separazione in casa. Io sono confusa e vorrei sapere le ...