Finalmente il calcio

(Di venerdì 25 novembre 2022) Lo show del Brasile contro una Serbia solida, spettacolare soprattutto il secondo tempo dei verde oro, ha riconciliato con un Mondiale in cui di indimenticabile fin qui si è visto poco. Ad esempio, non si sta segnando molto: 41 gol spalmati nelle prime 16 partite (media 2,56) ma la statistica non deve ingannare perché 15 sono concentrati in due sole gare e senza il doping delle goleade di Inghilterra e Spagna si scende a 1,62 ogni 90 (100)minuti e non è molto. Tite ha sprigionato tutto il talento che ha in fase offensiva e ne ha ricavato una doppietta di Richarlison, che nel Tottenham di Conte è una riserva ma che è un vero numero 9 circondato di inventori di magie a getto continuo. Nel borsino (inutile) delle favorite dopo la prima giornata il Brasile si prende certamente la posizione di maggior rilievo anche sei prossimi saranno giorni di preoccupazione per la Seleçao perché ...