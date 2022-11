Caso Soumahoro | De Magistris | ' Vicenda opaca che non è stata chiarita E danneggia chi lavora con onestà'

Come si costruisce un falso mito E perché si finisce per credervi Si coglie bene, neldi, cosa sia la crisi della politica odierna. Costretta a inseguire sempre più la popolarità ...- L'ex sindaco di Napoli oggi a Omnibus: 'Questa vicenda provocherà un danno enorme. Soprattutto chi non si è fatto travolgere dal denaro'"Quando ho conosciuto la mia compagna era già all'interno della gestione dei centri di accoglienza e mi risultava che la cooperativa fosse virtuosa.Colpevole o innocente, la questione riguarda solo la giustizia italiana e la coscienza di Aboubakar Soumahoro. La prima, anche quando procede in modo imparziale, ha i tempi biblici che conosciamo. La.