Caso Anastasiia | il figlio di due anni affidato a un deputato leghista

Alcuni giorni prima,Alashri , 23 anni, fuggita dalla guerra in Ucraina, ha trovato la ...tra tribunale civile e penale per evitare situazioni paradossali di affido congiunto indi ...... questo il colore della femminilità troppe volte violata! Undiverso dall'altro con lo stesso ... Marzo: Anna Borsa (Pontecagnano Faiano), Vincenza Ribecco (San Leonardo di Cutro),...Il parlamentare leghista e sua moglie hanno accolto il piccolo in casa in attesa di una decisione del Tribunale dei minori sull'affidamento alla nonna ...Meloni: "Ragazza coraggio, sono colpita da questa tragedia". Il presidente del Senato incontra la madre e va nel luogo del ritrovamento ...