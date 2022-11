Calcio | Mondiali 2022 Alvaro Morata | “Avevo una frattura a dieci giorni dall’inizio del Mondiale”

(Di venerdì 25 novembre 2022) La Spagna ha iniziato alla grande il suo. Una prestazione da incorniciare che ha portato ad un 7-0 contro la nazionale costaricense che nulla ha potuto. Tra i marcatori c’è stato spazio anche per, subentrato a Ferran Torres nel secondo tempo. L’attaccante ex-Juventus ha rivelato oggi alla radio iberica “Cadena ser” un retroscena interessante sul suo avvicinamento alla competizione: “prima delle convocazioni ho fatto un’ecografia ed è risultata una. Ero terrorizzato, mi è caduto il mondo addosso”. La sua partecipazione era stata dunque molto a rischio, ma per fortuna l’infortunio si è rivelato leggerissimo: “Ho chiamato il mio team e mi hanno detto che laera davvero ...

George Weah, l'indimenticato attaccante del Milan che ha indossato la maglia rossonera dal 1995 al 2000, pallone d'oro proprio con il Milan nel 1995, era presente "interessato" nello stadio stadio Al -......a meritare sarebbe stata forse la squadra a stelle e strisce che ha espresso il miglior... In questi giorni disi è parlato tanto di inni nazionali. Ha fatto scalpore il caso dei ...Questo il ricordo di Bruno Giordano per Maradona, a due anni dalla scomparsa: "Diego è dei napoletani, degli argentini ma appartiene al calcio, non c’è un attimo che non si leghi il pallone a Diego ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...