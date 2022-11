Brasile | Danilo | «Serbia avversario difficile Neymar? Ecco cos’ha»

(Di venerdì 25 novembre 2022), colonna difensiva del, ha parlato dopo il successo all’esordio contro la: le dichiarazioniha parlato a Marca dopo l’esordio dela Qatar 2022. VITTORIA CON LA– «Laci ha messo in difficoltà perché ha giocato una partita molto fisica. Ma nel secondo tempo abbiamo ottenuto quello che ci era mancato nel primo, mantenendo la calma e segnando due gol».– «Ha la caviglia un po’ gonfia. Per noi è molto importante, speriamo non sia nulla di grave». ESPERIENZA MONDIALE – «Sono molto contento di essere qui con la Nazionale a disputare un altro Mondiale. Spero che tra meno di un mese potremo festeggiare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Serbia sperava di avere Vlahovic al 100% già al debutto col. Così non è stato: la panchina in Qatar un po' chiarisce i dubbi dei tifosi della Juve che ...contro i compagni di clube ...... costruire una difesa in stile europeo, tenere bassie Alex Sandro , evitare che gli avversari tirassero in porta. In 76 partite sotto la sua conduzione, cinquanta volte ilnon ha ...Il Brasile non è più Neymar-dipendente ... Da ricordare infine come in difesa ci sia la rappresentanza della Juventus formata da Danilo, Bremer e Alex Sandro. Insomma, oltre a Neymar c'è tanto di più.Il granata Milinkovic para quasi tutto, ma deve inchinarsi a Richarlison. Bene Danilo, Vlahovic entra dalla panchina ma non incide ...