Anticipazioni Terra Amara | Puntate Turche | Zuleyha Spara Contro Demir!

(Di venerdì 25 novembre 2022), dopo un nuovo accesissimo scon Demir, decide di vendicarsi di lui una volta per tutte e gli, cercando di togliergli la vita… Ledistanno per regalare ai telespettatori dei momenti davvero al cardiopalma. Infatti, nel corso delle future, si accenderà lo straed il marito Demir. La Altun cercherà sempre di tornare al fianco del suo amore Demir, ma questa volta le cose sono destinate a peggiorare più del passato. Ecco che cosa sta per succedere., ...

Amara: Zuleyha si sente male a causa della gelosia! Yilmaz ha avuto un duro faccia a faccia con Zuleyha , al cui termine entrambi hanno stabilito che fosse giunto il momento di ...Si arrenderà di fronte alla sua decisione oppure deciderà di reagire per riconquistarla Altrediamara su Telegram .Le Anticipazioni Americane di Beautiful, la Soap in onda in Italia su Canale5, ci rivelano che Douglas confesserà a sua zia Steffy che suo padre ha incastrato Brooke. Cosa deciderà di fare la Forreste ...Una sofferta decisione della dottoressa Müjgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) potrebbe far sorgere dei nuovi scenari nelle prossime puntate italiane di ...