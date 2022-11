Vertice di Yerevan | smacco dell’Armenia a Putin | non firma la dichiarazione congiunta Lukashenko | «Se l’Ucraina non si arrende | sarà distruzione totale»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Adoveva celebrarsi la solidità dell’alleanza militare della Russia con i suoi cinque partner dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Otsc), l’Armenia, la Bielorussia, il Kazakistan, il Kirghizistan e il Tagikistan. E invece proprio dal paese ospitante è arrivato lo sgarbo più grande a. Il premier armeno Nikol Pashinyan si è rifiutato dire laal termine deldell’organizzazione. È «deprimente», ha detto il primo ministro, che gli alleati del Otsc «non siano stati in grado di contenere l’aggressione azera». A settembre, dopo alcuni scontri al confine, l’Armenia aveva accusato l’Azerbaijan di aver occupato una porzione del suo territorio, e aveva chiesto l’intervento militare di Mosca. La Russia è intervenuta ...

