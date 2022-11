Tennis | quando giocherà Jannik Sinner? Fissato il primo torneo del 2023

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) A causa di uno stiramento al tendine dell’indice della mano, il 2022 diè finito in anticipo e l’altoatesino non è perciò riuscito a partire per Malaga dove l’Italiaoggi il suo quarto di finale di Coppa Davis contro gli Stati Uniti. Il classe 2001 è quindi ora già orientato verso il, stagione che, come confermato dallo stesso, comincerà dall’ATP 250 di Adelaide 1,in programma dall’1 all’8 gennaio. “Partirò da Adelaide. Con il mio team abbiamo deciso di partire da lì, anche perché Darren Cahill (coach insieme a Simone Vagnozzi, ndr) è di Adelaide e quindi abbiamo deciso di iniziare così, non andrò alla United Cup”. Queste le parole del 21enne altoatesino (fonte: Ubi.com) che confermano quanto detto in precedenza e che ...