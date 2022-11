Sant’Egidio accoglie 154 profughi afghani Impagliazzo | “L’Italia vuole darvi un futuro”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 24 novembre 2022) Fiumicino – “si faccia capofila in Europa dei corridoi umanitari, un progetto non più sperimentale, ma consolidato, per proporlo a tutta l’Unione Europea come un modello dinza e integrazione a chi ha bisogno di protezione umanitaria”. Così Marco, presidente della Comunità di, che stamattina ha accolto 152afgani, venuti dal Pakistan con i corridoi umanitari, grazie a un protocollo con lo Stato italiano e la collaborazione dell’ambasciata d’Italia a Islamabad. A dare il benvenuto ai rifugiati anche mons. Giuseppe Baturi, Segretario generale della CEI, Libero Ciuffreda, membro del Consiglio della FCEI e Filippo Miraglia, responsabile nazionale immigrazione di Arci. “Tuttafa festa per il vostro arrivo, vi ...