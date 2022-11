Progetto Unicore | l’Unisannio accoglie sei studenti da Camerun | Niger e Nigeria

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono arrivati all’Università del Sannio gliprovenienti daia che partecipano a-University Corridors for Refugees. Si tratta di un, coordinato da UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, a cui hanno aderito 33 atenei italiani. I 6selezionati dall’ateneo sannita frequenteranno il corso di laurea magistrale in Economia e Management. Grazie a un’ampia rete di partner locali gliriceveranno il supporto necessario per completare gli studi e favorire la loro integrazione nella vita universitaria. Fondamentale la collaborazione con la Caritas di Avellino e il Consorzio Percorsi. Prima della partenza i giovani rifugiati hanno potuto frequentare un corso di ...

