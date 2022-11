Prima pagina Tuttosport | “Juve | gli occhi su Singo e Mæhle!”

... con la stessa ambulanza che era intervenuta per il codice rosso,al Cardarelli e poi all'... La notizia è stata rilanciata dallaFacebook 'Nessuno tocchi Ippocrate' che denuncia le ...Chiusura di seduta in deciso rialzo per la Borsa di Tokyo, che ha beneficiato del rally di Wall Street innescato dalle indicazioni positive uscite dalle minute dell'ultimo meeting della Fed. L'...Le pagelle del Mondiale: i giocatori iraniani ci mettono la faccia. Tomiyasu un po' confuso sui convocati della Spagna ...Diritti in Qatar, sfida Germania al bavaglio FIFA". Questo il titolo che propone Il Messaggeronel taglio alto della prima pagina di oggi. Protesta con la mano sulla bocca: "Ci ...