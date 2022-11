Don Livio Graziano | chiesti 11 di carcere | attesa per la sentenza

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Accusato di abusi sessuali,11 anni di. Nella mattinata si è svolta l'udienza che vede imputato Don, accusato di atti sessuali con un 13enne ospite della struttura "I Figli di Emmaus". Il Pubblico Ministero, Lorenza Recano al termine della sua requisitoria ha chiesto, appunto, 11 di reclusione per il prelato. L'uomo è attualmente recluso in regime di arresti domiciliari. Va in archivio la prima fase del processo in primo grado. Laè prevista nel pomeriggio di oggi.