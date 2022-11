ASL di Napoli | Concorso per 20 Dirigenti Medici

(Di giovedì 24 novembre 2022) L’Azienda Sanitaria Locale1 Centro diha indetto unPubblico per la ricerca di 20 Figure Professionali come Dirigente Medico di organizzazione dei servizi sanitari di base, per i distretti sanitari. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando diIn esecuzione della deliberazione del 6 settembre 2022, n. 1552, é indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di venti posti di dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base da assegnare ai distretti sanitari dell'ASL. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine ultimo per l'inoltro delle domande é fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del ...

ilmattino.it

'La tempestività degli interventi sia del nostro equipaggio che della centrale operativa che ha predisposto lo spostamento - spiega Salvatore Criscuolo , direttore dell'Uo 1183 Sud - ha ...Leche risultano essere le più carenti sono l'1 Centro, l'2 Nord, l'3 Sud)". Da tali dati emerge che l'attuale offerta del servizio sanitario nazionale non può ... Esenzione ticket, assalto all'Asl Napoli 1: in coda già prima dell'alba per aggiudicarsi un posto allo sportel Colpita da un ictus mentre prestava soccorso in codice rosso, una dottoressa del 118 si è salvata grazie a una serie di interventi sanitari tempestivi. È in prognosi ...Il Consiglio regionale della Campania, presieduto dalla vicepresidente Valeria Ciarambino, si è riunito per il Question time. A rispondere alle interrogazioni in rappresentanza della Giunta è stato l’ ...